موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري 2020 – 2021.





الأهلي فاز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف دون رد سجله محمد شريف في المباراة التي جمعتهما في رادس السبت الماضي، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله رسميا للمباراة النهائية.





وستقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 26 يونيو الجاري في القاهرة.





واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإياب ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل، حيث يتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على ملعول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، محمد مجدى أفشه

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن





ويواجه المتأهل من الأهلي والترجي، الفائز من المواجهة الثانية التي ستجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، علمًا بأن الأخير فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد أيضًا.



