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عاجل.. ليفربول يعلن موقف صلاح النهائي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قراره النهائي والأخير فيما يخص مشاركة الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو القادمة.

وقالت صحيفة " ذا أنفيلد " أن ليفربول لن يسمح بتواجد صلاح مع المنتخب المصري بالإضافة إلى أنه رفض أيضاً إنضمام إبراهيما كوناتي لقائمة المنتخب الفرنسي المشارك في المنافسات التي تنطلق يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو القادم".

وأوضحت الصحيفة إلى أن الفريق سوف يبدأ الاستعداد للموسم القادم إعتبارًا من الثاني عشر من شهر يوليو القادم ما يعني أنه سيكون من الصعب غياب أي عنصر من عناصر الفريق الذي يستعد إلى تعويض الإخفاقات التي حدثت الموسم المنصرم.

يُذكر أن قرعة أولمبياد طوكيو أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ويفتتح مشواره بالبطولة بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم الأرجنتين، وأخيرًا أستراليا.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأوليمبي صلاح أولمبياد طوكيو

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