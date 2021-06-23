مدرب النمسا يتحدث عن مواجهة إيطاليا في دور ال16 من اليورو

قال مدرب النمسا فرانكو فودا، اليوم الأربعاء، إنه "ليس من المنطقي" أن يواجه إيطاليا في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم، في لندن مما يحرم مشجعي المنتخبين من السفر واقترح تغيير مكان المباراة.





وتقام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً في عدة مدن حول القارة وتحتفظ كل مدينة بقيودها الخاصة للسفر وسط وباء كوفيد-19 وقواعدها الحكومية للتباعد الاجتماعي التي تحدد عدد المشجعين بالمباريات.





وتفرض بريطانيا على الوافدين الجدد إليها البقاء 10 أيام في الحجر الصحي مما يجعل من المستحيل على مشجعي إيطاليا والنمسا حضور مباراة دور الـ16 في ويمبلي يوم السبت.





وأبلغ فودا صحيفة كلاينه تسايتونغ النمساوية: "كما هو الحال غالباً لن تحضر جماهير النمسا في الإستاد أو جماهير إيطاليا وليس من المنطقي اللعب في لندن".





وتبدو إيطاليا معتادة على أدوار خروج المهزوم لكنها المرة الأولى للنمسا التي لم يسبق لها الفوز في مباراة ببطولة أوروبا قبل النسخة الحالية لذا فإن الغياب عن أول مشاركة بدور الـ16 سيزعج جماهيرها بشكل خاص.





وحذرت وزارة الخارجية النمساوية عبر موقعها: "ننصح بشدة بعدم السفر لحضور مباراة الدور الثاني أمام إيطاليا يوم 26 يونيو (حزيران) 2021 في ويمبلي".





وطالب فودا الاتحاد الأوروبي "يويفا" بالتدخل.





وتابع: "أتمنى إيجاد حل من أجل الجماهير ومن الخيارات تغيير مكان المباراة وأتمنى حضور أكبر عدد ممكن وهذه أمنية من القلب".



