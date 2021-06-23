شكري يؤكد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا واستقلالها وسلامتها

أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.





جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها شكري اليوم الأربعاء أمام ‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.



