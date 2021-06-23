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شكري يؤكد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا واستقلالها وسلامتها

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها شكري اليوم الأربعاء أمام ‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.

وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يُلقي الآن وزير الخارجية‬⁩ كلمة مصر أمام ⁧‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا والتأكيد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

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