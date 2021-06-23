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شكري يؤكد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:37 م
مارينا بشارة
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أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها شكري اليوم الأربعاء أمام مؤتمر برلين 2، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.
وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يُلقي الآن وزير الخارجية كلمة مصر أمام مؤتمر برلين 2، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا والتأكيد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق".
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