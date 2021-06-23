أيمن شوقي يؤكد على صعوبة مواجهة الأهلي أمام الترجي (فيديو)

أكد أيمن شوقي نجم النادي الأهلي السابق على صعوبة المباراة المقبلة للفريق الأحمر أمام الترجي التونسي رغم نجاحه في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب برادس بهدف نظيف لمحمد شريف.





وأضاف في تصريحات له بأن المباراة عبارة جولتين حيث انتهت جولة في تونس ولا يزال هناك جولة في القاهرة.





وتابع بأن فوز الأهلي في لقاء الذهاب لا يعني نهاية الأمور هذا أمر غير صحيح لا يزال هناك صعوبة في مباراة الإياب.





وأكد على أن مباريات الأهلي والترجي التونسي دائما ما تحمل الإثارة والقوة حتى آخر صافرة للحكم وهو ما يُصعب مباراة الإياب.





وأشار إلى أن الترجي التونسي لن يخوض مباراة الإياب بالقاهرة أمام نظيره الأهلي بنفس السوء والحالة التي ظهر عليها في رادس.





وأوضح بأن هناك عوامل منحت الأهلي التفوق في رادس وأهمها ما بدر من جماهير الترجي قبل المباراة والتي جعلت لاعبي الفريق الأحمر في تحدي كبير.









وشدد شوقي على أن الأهلي كان من الممكن أن يحقق الفوز بنتيجة كبيرة في تونس ولاعبيه أضاعوا أهدافًا كثيرة ولم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم.





وأشاد نجم الأهلي السابق بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وخطته التي خاض بها مباراة الذهاب في رادس.





واختتم تصريحاته بأن الأهلي كان لديه رغبة في تحقيق الفوز في تونس أكثر من لاعبي الترجي أنفسهم الذي لم يكن له أنياب في المباراة إلا في فرصتين تقريبًا.