الكهرباء: نستهدف تدريب كوادر مصرية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء شهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه الأكاديمية تأتي تتويجًا لما تم من مشروعات.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن بناء الكوادر البشرية لمواكبة التطور الكبير الذي يحدث على مستوى العالم وخاصة في اهتمام الحكومة بصفة عامة للتحول الرقمي واهمية دخول تكنولوجيا المعلومات بهذه المنظومة.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك اهتمام بالوزارة بالتحول الرقمي في مجالات عديدة، مع رفع مستوى الكوادر البشرية من مهندسين وعاملين لتوطين الخبرة على أرض مصر، ومحاولة الاحتكاك بالخبرات العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل التحول من شبكة نمطية لشبكة ذكية، وهذا يتطلب بعض الإضافات على مستوى مراكز التحكم المتطورة، بالإضافة إلى البرامج الحديثة والمتطورة والذي يستلزم وجود كوادر مصرية تستطيع نقل هذه الخبرة لمهندسين جدد.



ونوه، بأن وجود هذه الاكاديمية يساهم في إعداد الكوادر المصرية بأحدث الأساليب التكنولوجية، موضحًا أن هذه الأكاديمية ستنطلق قريبًا.