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الدبيبة: يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:41 م
وكالات
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين.
وأضاف الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة
والقوات الأجنبية من ليبيا".
وتابع الدبيبة: "مخاطر أمنية تهدد
الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة".
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