الدبيبة: يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين.

وأضاف الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وتابع الدبيبة: "مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة".