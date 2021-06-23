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الدبيبة: يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:41 م
رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
وكالات
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه يجب خلق التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين.

 

وأضاف الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

 

وتابع الدبيبة: "مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة".

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