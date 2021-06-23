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"التموين" تبدأ توصيل الغاز لأكثر من 5 ألاف مخبز كمرحلة أولى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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أوضح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد 5625 مخبز سيتم توصيل الغاز لهم كمرحلة أولى بدلاً من العمل بالسولار،وذلك في ظل مشاركة وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعملالولاعات الغازية اللازمة لذلك.






وقع وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، مع روؤساء بنوك وطنية هي (البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان)، بروتوكولالتعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار للمخابز.




وأكد المصيلحي، على أن إختيار هذه البنوك الثلاث يأتي لأنتشارهم الجغرافي الكبير، إضافة إلى أن الوزارة تدفع مستحقات المخابز منخلال بعض من هذه البنوك الوطنية.




 وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قد دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابزسيتحملون التكلفة ذاتياً، مؤكدًا بأن ذلك سوف يخدم هدف الدولة اقتصادياً لتقليل تكلفة إستيراد السولار والإعتماد على الغاز الطبيعي. 




وتابع: "هناك وفره في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة له هي من ساعد على ذلك". 

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