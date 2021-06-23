ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"









تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ونشرت ياسمين صورتين جديدتين لها، ظهرت فيها وهي جالسة في يخت، ومرتدية فستاناً قصيراً مشجراً بالألوان، وبليزر باللون اللبندي، وارتدت نضارة شمسية.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية وشاركها في البطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، عصام السقا، سارة الشامي، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال إخراج مرقس عادل.