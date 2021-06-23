Advertisements

ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements




تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت ياسمين صورتين جديدتين لها، ظهرت فيها وهي جالسة في يخت، ومرتدية فستاناً قصيراً مشجراً بالألوان، وبليزر باللون اللبندي، وارتدت نضارة شمسية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية وشاركها في البطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، عصام السقا، سارة الشامي، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال إخراج مرقس عادل.
ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

أخبار تهمك

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعة الا ربع

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ ساعتين

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى