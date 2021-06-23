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حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بسرعة حصر كافة الشوارع الرئيسية بمختلف المدن والأحياء التي يتجاوز عرضها 12 مترًا لتنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة.

ووجه المحافظ، للتنسيق الكامل بين كافة المديريات الخدمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بجميع القطاعات ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية اليوم على سرعة إنهاء كافة ملفات تقنين أملاك الدولة وملفات التصالح على مخلفات البناء المعلقة بمختلف المراكز والمدن والأحياء لسرعة تسليم كافة العقود التي تم الانتهاء من إجراءاتها إلى أصحابها المنتفعين.

وجاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبدالقادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام والدكتورة سارة عبدالحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات، وتولى أمانة المجلس محسن طه مدير عام إدارة المجالس بالمحافظة
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)
حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)

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