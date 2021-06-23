حصر الشوارع التي يتجاوز عرضها 12 مترا لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بالدقهلية (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بسرعة حصر كافة الشوارع الرئيسية بمختلف المدن والأحياء التي يتجاوز عرضها 12 مترًا لتنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة.





ووجه المحافظ، للتنسيق الكامل بين كافة المديريات الخدمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بجميع القطاعات ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية اليوم على سرعة إنهاء كافة ملفات تقنين أملاك الدولة وملفات التصالح على مخلفات البناء المعلقة بمختلف المراكز والمدن والأحياء لسرعة تسليم كافة العقود التي تم الانتهاء من إجراءاتها إلى أصحابها المنتفعين.



