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مدرب البرازيل يتحدث عن صعوبة مواجهة كولومبيا في كوبا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، أن المباريات الأخيرة لـ"السيليساو" أمام كولومبيا كانت "صعبة للغاية"، وأنه يحترم المنافس كثيراً، وينتظر مباراة قوية مساء الأربعاء، عندما سيلتقي المنتخبان ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وبادر المدرب بالإعلان عن بعض التغييرات في تشكيلة البرازيل، لكنه لم يذكرها بالاسم، مشيراً إلى أنه ينتظر تحقيق الفوز على كولومبيا لمواصلة تصدر المجموعة بعد انتصاريه الكبيرين على كل من فنزويلا 3-0 وبيرو 4-0.

بينما تحل كولومبيا وصيفة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فازت على الإكوادور 1-0 وتعادلت أمام فنزويلا 0-0 وخسرت من بيرو 1-2.

وقال تيتي: "مبارياتنا الأخيرة أمام كولومبيا دائماً ما كانت صعبة للغاية، سواء الودية أو بالتصفيات المؤهلة للمونديال، يقدمون دائماً مستوى مرتفعاً".

وأشار إلى أنه لا يمتدح كولومبيا لمحاولة إعطاء قيمة للمنافس لا يستحقها لأنه حقاً "يحترمها كمنتخب كبير".

وتابع: "لديها صانع ألعاب رائع مثل (إدوين) كاردونا وخط دفاع مكون من أربعة لاعبين مميزين في وجود (ييري) مينا، وحارس مرمى مثل أوسبينا الذي سبق وامتدحته في مناسبات سابقة".

وأوضح: "ينبغي أن نلعب بشكل جيد لكي نكون مستحقين للفوز، خاصة وأن المنافس يمتلك الجودة، لهذا أتوقع مباراة كبيرة".

وشدد تيتي على ضرورة تحقيق الفوز لضمان احتلال المركز الأول في المجموعة واستمرار التواجد في ريو دي جانيرو خلال المباريات القادمة وتجنب الإنهاك البدني جراء الانتقالات.

لكنه شكا رغم ذلك من الحالة السيئة لملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو "هذا يقلقنا، حالة الملعب ليست جيدة، لقد طالب جونينيو (اللاعب السابق والمنسق الفني للمنتخب) المسؤولين بتحسين حالته".

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