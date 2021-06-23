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تعرف على إيرادات فيلم الشنطة لبيومي فؤاد

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حقق فيلم الشنطة 145 جنيه إيرادات منذ عرضه في السينمات حتى الآن، وحقق أمس الثلاثاء 20 الف جنية.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف دسوقي، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر عبد المنعم، إخراج أحمد البدري.



يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسلسل النمر الذي عرض في السباق الرمضاني، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران، إخراج شيرين عادل.

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