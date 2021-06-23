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كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك لحسم ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب.

ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فى رحيل كل من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا ومروان حمدي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر بهدفين دون رد سجلهم اللاعب يوسف أوباما.

ويذكر أن الزمالك يتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز وبفارق كبير عن النادي الأهلي الذي يتبقي له مؤجلات فى المسابقة.

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كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك بثلاثي الزمالك الزمالك

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