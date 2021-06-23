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تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لمصر في قطر
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:03 م
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرًا فوق العادة مفوضًا لمصر لدى قطر.
وكان السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني يعمل سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، وذلك بحسب ما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبدالخالق، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.
وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا السابق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.
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