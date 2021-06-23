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بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء في الوقت الذي يستعد فيه من أجل تقديمها للإدارة.

حيث توصل كارتيرون إلى إبعاد حمزة المثلوثي عن المشاركة أساسيًا خاصةً بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر به مؤخرًا وإشراك حازم إمام بدلًا منه ليكون بذلك الأسم الأول في قائمة الراحلين.

في الوقت الذي سيبتعد فيه محمد أشرف روقا عن المشاركة خلال الفترة القادمة بعد المستوى المميز الذي ظهر به إمام عاشور والذي أهله لأن يكون بدلًا من فرجاني ساسي الذي قرر الرحيل.

في الوقت الذي سيكون فيه ثالث الأسماء المستبعدة من الفريق هو مروان حمدي الذي لم يظهر بالمستوى الطلوب ما جعل التونسي سيف الدين الجزيري يظفر بمكان أساسي.

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