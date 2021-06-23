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التعليم العالى: قبول تمويل 9 مشروعات بحثية لمعهد بحوث البترول

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن المجلة المصرية للبترول "EGYJP" الصادرة عن المعهد حصلت على CiteScore 9.3 ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية "Scopus" عن أداءها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية بمجال بحوث البترول، وحصلت المجلة على تصنيف Q1 في مجالات تكنولوجيا الوقود، والكيمياء العضوية، وتكنولوجيا وكيمياء التصنيع.

كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول في الكيمياء، والهندسة الكيميائية والطاقة، واحتلت المركز التاني في مجال علوم الأرض والفضاء، على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى تقدم ترتيب معهد بحوث البترول المصرى 6 مراكز في تصنيف SCImago الدولي للنشر العلمى ليصبح في المرتبة الـ 12 مقارنة بالترتيب 18 في التصنيف الأخير لعام 2019.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو 15 بحثًا، فضلًا عن المشاركة في (70) دورة تدريبية وورش عمل لـ(30) متدربًا عن بعد.

وأشار التقرير إلى قبول تمويل 9 مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال العام الحالي.

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