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تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى بمحافظة الدقهلية، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر تقريبا مقابل حق انتفاع لإنشاء ملعب خماسي لمركز شباب ميت الحلوج بمركز دكرنس.

وكما وافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 120 متر مقابل حق انتفاع لإنشاء وحدة شئون اجتماعية بقرية الصفا التابعة لمركز ومدينة تمى الأمديد.

كما تمت الموافقة على تسليم مبني إدارة الحملة الميكانيكية التابع لرئاسة مركز ومدينة ميت غمر مؤقتًا إلي قسم شرطة ميت غمر لحين الانتهاء من أعمال بناء قسم شرطة ميت غمر، وأيضا الموافقة على تأجير غرفتين بالدور الثاني علوي بمجمع المصالح الحكومي بقرية سنفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.

وكذا الموافقة على صدور قرار اعتماد المخططات التفصيلية بقرية طناخ التابعة لمركز المنصورة طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام ونشر القرار في الوقائع المصرية، وأيضا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر لإنشاء بيارة للصرف الصحي بقرية مبارك التابعة للوحدة المحلية باليوسفية مركز بني عبيد.

وتمت الموافقة على نقل مكتب تموين نوسا الغيط بمركز ومدينة أجا إلى الدور الأول علوي بدار المناسبات بنوسا الغيط بقيمة إيجارية 100 جنيه شهريا.

وكما تمت الموافقة على نقل مقر وحدة الشئون الاجتماعية بمنية سمنود إلى مبنى مجمع الخدمات التابع للوحدة المحلية بمنية سمنود بالدور الثالث بقيمة إيجارية 100 جنيه شهريًا.

وجاءت تلك الموافقات خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبدالقادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام والدكتورة سارة عبدالحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات، وتولى أمانة المجلس محسن طه مدير عام إدارة المجالس بالمحافظة.
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)
تخصيص أراضٍ ومبنى جديد لقسم شرطة ميت غمر لحين بنائه بالدقهلية (صور)

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