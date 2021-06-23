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مفاجآت وقرارات.. ماذا طرأ على حادث قطار الإسكندرية؟

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة بشأن حادث قطار الإسكندرية الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر عن إصابة قرابة 40 شخص وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

سبب الحادث.. اصطدام بالخطأ:
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية الكلية، برئاسة المستشار محمود أحمد الغايش المحامى العام الأول، عن تفاصيل جديدة فى حادث قطار محطة مصر فى الإسكندرية، حيث اصطدم جرار بالعربة الخلفية لقطار الإسكندرية - القاهرة رقم 12.

وخلال التحقيقات، قال مساعد السائق، إنه أخطأ، حيث اصطدمت ساقه بالخطأ فى ذراع السرعات، فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة على الجرار فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الإسكندرية.

قرار بالحبس 4 أيام:
وقررت النيابة حبس كلا من السائق ومساعد السائق والملاحظ 4 أيام على ذمة التحقيق.

فصل المتسبب في الحادث:
وتتوالى القرارات بشأن الحادث، حيث قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة ستقوم بفصل المتسبب في حادث قطار الإسكندرية.

وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لحادث قطار الأسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث.

وشدد وزير النقل على أن سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلي حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل او متقاعس في حق الشعب المصري.

متابعة مجلس النواب:
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الفريق كامل لوزير، وزير النقل والمواصلات لمتابعة، حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية.

واللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب حادث قطار الإسكندرية، وستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك.

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