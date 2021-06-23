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موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن قراره حول رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى المدير الفني تمسكه في رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، رافضًا كل المحاولات من أجل التدخل للإبقاء عليه بالموسم الجديد.

وشهدت فترة موسيماني داخل الأهلي أزمات مع كهربا، كان أخرها قراره بابعاد عن المشاركات لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه، قبل أن تنتهي في 31 مارس الماضي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا موسيماني ي لمواجهة الترجي كهربا

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