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تصريح مثير من مدرب كرواتيا بشأن أداء مودريتش

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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كال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا المديح للقائد لوكا مودريتش بعد أن سجل هدفا رائعا خلال الفوز 3-1 على أسكتلندا الثلاثاء ليضمن لبلاده التأهل لدور 16 ببطولة أوروبا لكرة القدم.

وعقب الخسارة من إنجلترا والتعادل مع جمهورية التشيك كانت كرواتيا تحت الضغط في آخر جولة بالمجموعة الرابعة لكن وصيفة بطلة العالم 2018 ردت بأهداف مودريتش ونيكولا فلاشيتش وإيفان بريسيتش لتحتل المركز الثاني.

وكان مستوى مودريتش في البطولة علامة استفهام لكن لاعب الوسط البالغ عمره 35 عاما سدد كرة مبهرة بوجه القدم في أقصى زاوية بالمرمى ليمنح كرواتيا التقدم 2-1 في الشوط الثاني ويمهد الطريق أمام الانتصار.

وقال داليتش: لا أحد متأكد من كيفية تصرف لوكا ليحافظ على هذا المستوى المرتفع، نتوقع دائما أن ينخفض مستوى لوكا وأن يفقد قوته لكنه هو الذي يقود الفريق بأكمله ولا يستسلم.

وفي سن 35 عاما و286 يوما أصبح مودريتش أكبر لاعب كرواتي سنا يسجل في بطولة أوروبا بعد أن كان الأصغر سنا أيضا حين هز الشباك في سن 22 عاما بنسخة 2008.

وتابع داليتش: أي شيء أقوله عن لوكا وأدائه لن يكون كافيا وأنا فخور جدا به وبأن أكون مدربه وبأن يشكل جزءا من فريقنا.

وستلعب كرواتيا ضد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الخامسة في كوبنهاغن يوم 28 يونيو حزيران. وتتصدر السويد المجموعة الخامسة بأربع نقاط تليها سلوفاكيا بثلاث نقاط وإسبانيا بنقطتين وبولندا بنقطة واحدة.

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