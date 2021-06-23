"نيولوك" جديد لمحمد صلاح قبل انطلاق الموسم القادم

ظهر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بـ"شكل جديد" وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وفاجآ صلاح متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة له ظهر فيها بـ"لوك" جديد.





ويظهر محمد صلاح في الصورة الجديدة وقد صبغ لحيته باللون البني الفاتح، وعلق عليها بإيموجي وجه مبتسم بفم مفتوح.





ويتابع حساب محمد صلاح على موقع "إنستغرام" أكثر من 42 مليون شخص، وحظيت هذه الصورة الجديدة بإعجاب أكثر من 319 ألف شخص خلال ساعتين.







