تعاون بحثي بين جامعة الملك خالد وشركة السودة للتطوير

وقعت جامعة الملك خالد، اليوم ، اتفاقية تعاون مع شركة السودة للتطوير، تمتد لـ 3 سنوات، حيث مثّل الجامعة في التوقيع معالي رئيسها الدكتور فالح السلمي، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي المهندس حسام الدين المدني.

ونصت أبرز بنود الاتفاقية على استقطاب كوادر متخصصة من الجامعة لإجراء دراسات بيئية ومسحية للشركة، إضافة إلى تقديم الخبرات الاستشارية في المجالات التاريخية والنقوش والآثار , ومساهمة الجامعة بخبراتها في مشروع الشراكة الذي عقد بين الشركة ودارة الملك عبدالعزيز لحفظ الموروث الإنساني والثقافي بالمنطقة، وتحقيق تنمية الوعي المجتمعي والثقافي.