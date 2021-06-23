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ليفربول يصدم منتخب مصر الأوليمبي بسبب صلاح

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن فرص مشاركة نجم ليفربول، محمد صلاح في أولمبياد طوكيو ليست كبيرة بسبب عدم ترحيب فريقه بالفكرة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "لا أريد أن أقول إنها (فرص صلاح) منعدمة، لكنها ليست كبيرة".

وأضاف المسؤول في اتحاد الكرة المصري قائلا: "حصل حوار مع محمد صلاح في معسكر المنتخب الأول وأبدى رغبة بالتواجد في الأولمبياد وأكد أنه مستعد لقيادة المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو".


وتابع: "أرسلنا خطابا بالفعل لنادي ليفربول لتأكيد المواعيد بعد قرعة البطولة، وليفربول ألقى الكرة في ملعب الجهاز الفني".

وأكد مجاهد، أن ليفربول "لم يرحب" بفكرة مشاركة صلاح في الألعاب الأولمبية وكذلك بالنسبة لبقية اللاعبين الأفارقة، لأنهم سيشاركون في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام منتصف الموسم المقبل، لكنه شدد على أن الرد النهائي سيأتي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقي الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم منافسات الدور الأول بمواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

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