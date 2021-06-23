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تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، صباح اليوم الأربعاء، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر؛ أن وجود المستشار محمود فوزي، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية، نظرا لتمتعه بخبرات طويلة.
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام
تعيين المستشار محمود فوزي أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

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بوابة الفجر المستشار محمود فوزي الفجر

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