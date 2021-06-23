مؤرخ ينتقد بيان وزارة السياحة والآثار.. ويتساءل: "من هو الذي قرع"؟

قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، إن البيانات الرسمية لوزارة السياحة والآثار يجب أن تتحلى بدقة علمية شديدة، وخصيصًا فيما يتعلق بأسماء المعالم والمزارات الأثرية.



وجاء تعليق الشماع على البيان الصادر على صفحة الوزارة بتاريخ الأول من فبراير، والذي يشرح محطات العربات الكهربائية التي ستتجول بمنطقة الأهرامات بالزائرين، بعد اكتمال المشروع الواعد لتطوير المنطقة.



وأضاف الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر أن بيان وزارة السياحة والآثار تضمن اسم خاطئ للملك المصري القديم "من كاو رع" حيث أطلق عليه اللفظة الدارجة الخاطئة "منقرع" وذلك في بيان رسمي للوزارة، كان يجب أن يتحلى بالدقة العلمية.



وتساءل الشماع، من هو الذي قرع؟ فكلمة منقرع هي تحريف دارج لاسم ملك مصري عظيم هو صاحب ثالث أهرامات الجيزة والذي يعتبر هرمه إحدى درر العمارة المصرية القديمة الجنائزية.



وتابع، كلمة "من كاو رع" تعني "فلتبقى قرائن رع"، وهو اسم التتويج للملك، حيث أن كل ملك له اسم ميلاد واسم تتويج، وقد ورد باللفظة المحرفة في البيان باللغة العربية، ثم ورد صحيحًا في البيان باللغة الإنجليزية،



وشدد الشماع على ضرورة مراجعة البيانات الصحفية الرسمية الواردة من الوزارة فيما يتعلق بالآثار لأنها بيان علمي في المقام الأول وأحد مصادر التثقيف للشعب المصري.



وأشاد الشماع بمشروع تطوير هضبة الأهرمات ووصفها بالإنجاز والحلم الذي انتظرناه كثيرًا، حيث يعتبر المشروع نقلة حضارية كبرى للمنطقة.