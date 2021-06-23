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الأردن تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجلت الأردن 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 748103 إصابات.

 

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 732006 حالات شفاء بعد تسجيل 479 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9693 حالة.

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وزاره الصحة الاردن اصابات كورونا

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