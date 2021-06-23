"زراعة الشيوخ": طفرة غير مسبوقة في الحاصلات الزراعية وميكنة الخدمات المقدمة للفلاح

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة لم تقصر مع الفلاح المصري طيلة السنوات الماضية، موضحًا أن قطاع الزراعة شهد بتوجيهات الرئيس السيسي نقلة حقيقية الكل يشهد بها.



وأشاد "محسن" في تصريحات له، اليوم، بتطوير منظومة الري المصري بما يحافظ على كل قطرة مياه، وعدم إهدارها كما كان في السابق، لافتًا إلى قيام الحكومة بالعمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمزارعين وإتاحتها على شبكة الانترنت وبما يساعد في حصول الفلاحين على مختلف الخدمات الزراعية وبسهولة شديدة.



وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا، لايمكن الاستغناء عنه في تطوير سلاسل القيمة والإمداد ومعاملات ما بعد الحصاد، وكذلك بناء قاعدة بيانات محدثة وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية وتشخيص الأمراض الزراعية التي تصيب الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن "كارت الفلاح" وتطوير منظومة التعامل معه في الحصول على البذور والمبيدات والمتابعة مع الإرشاد الزراعي كلها تنعكس إيجابًا على الحاصلات الزراعية المصرية.



وأوضح نائب بني سويف، أن السنوات الماضية شهدت زيادة في الصادرات الزراعية، بما وصل إلى نحو 3.5 مليون طن، وبزيادة ضخمة عما كان في العام الماضي في الموالح والبطاطس وأنواع عديدة من الفاكهة وغيرها، وبما يؤكد حدوث قفزة في دخل الفلاح وفي إيراد محصولاته.

