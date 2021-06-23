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تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسئولي القلعة البيضاء استقروا على التفاوض مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق فور وصوله القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث تتمسك إدارة نادي الزمالك باستمرار فرجاني ساسي رغم البيان الصادر من اللاعب مؤخراً وألمح خلاله للرحيل وتقديره للفترة التى قضاها داخل النادي.

وينوى نادى الزمالك تقديم عرض مالى أخير لساسى يتناسب مع ظروف وإمكانيات النادي، وحال موافقة اللاعب سيتم توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات قادمة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن فرجاني ساسي قريب من اللعب بالدوري القطري فى الموسم المقبل.

كما شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن تراجع نادي الدحيل القطري عن ضم فرجاني ساسي بناءً على توصية من مديره الفني لرغبته فى ضم لاعب آخر.
 

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فرجاني ساسي ساسي الزمالك

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