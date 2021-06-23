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تشيلسي يحدد بديل صفقة هالاند
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:00 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن تشيلسي حدد بديل إيرلينج هالاند وذلك في حالة فشله في التعاقد مع النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاماً.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي سيحاول التعاقد مع الإسباني جيرارد مورينيو نجم فياريال الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً ليكون بديلاً لصفقة هالاند.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند في الصيف الحالي على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي علماً أن النادي الألماني لا ينوي الاستغناء عنه.
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