الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى مجلس الدولة

اندلع حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق بالطابق الأرضي، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.



