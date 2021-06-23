على هامش "برلين 2".. لقاءات هامة لسامح شكري

على هامش تواجده في ألمانيا لحضور مؤتمر "برلين 2"، عقد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عدد من اللقاءات الهامة مع مسئولين من مختلف الدول، ناقش خلالها عدد من القضايا.



لقاء مع مستشار الأمن الألماني:

وبحث وزير الخارجية سامح شكرى فى مستهل زيارته إلى برلين اليوم الأربعاء، مع يان هاكر مستشار الأمن القومى الألمانى، التنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصةً في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتيّن إزاء العديد من القضايا المهمة.



الوزير شكري ناقش كذلك مع المسؤول الألماني تطورات قضية سد النهضة والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني مٌلزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات.



كما تطرق الجانبان إلى القضية الفلسطينية وضرورة بذل المساعي للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع، كما تطرق الوزير شكري إلى الأوضاع في غزة وحرص مصر على إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار.



لقاء مع وزير التعاون الاقتصادي:

كما إلتقى الدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني للتباحث حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، وكذا مناقشة سُبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار زيارة الوزير شكرى إلى برلين.



لقاء مع وزير الخارجية الجزائري:

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره الجزائري صبرى بوقدوم على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.



لقاء ثلاثي في برلين:

كما ‏استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري ديكارلو الوزير ‎سامح شكري قبل بدء فعاليات مؤتمر برلين٢ حول ليبيا.