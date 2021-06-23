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"الجندي" مهنئا هيئة الرقابة الإدارية: حققت آداء متميز في مجال مكافحة الفساد

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، رسالة تحية وتقدير لهيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة احتفالها بمرور ٥٧ عاما على تأسيسها.

وأكد الجندي، فى بيان له، أن رجال هيئة الرقابة الإدارية هم العيون الساهرة على حماية المال العام وتوجيه ضربات قوية حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال مكافحة الفساد والقضاء على الأيادي الآثمة التي تحاول النيل من مؤسسات الدولة والعبث بمقدرات وثروات الشعب المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن كل المصريين يفخرون كثيرًا بما تحققه هيئة الرقابة الإدارية على صعيد مواجهة الفساد، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأن الاحتفال بمرور ٥٧ عاما على تأسيسها فرصة لكى نوجه التحية والشكر لرئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على العطاء الكبير والآداء المتميز في مجال مكافحة الفساد، تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على دور كافة مؤسسات الدولة الرقابية وأجهزتها السيادية وتكاملها معا كي تساهم في القضاء على الفساد في المجالات المختلفة تنعكس إيجابيا على مسيرة التنمية في مصر، وأكد أنهم بمثابة عيون الوطن الساهرة للقضاء على أي فاسد يحاول الإعتداء بأي شكل من الأشكال على حرمة المال العام، الذي هو حق لكل مواطن.

وأضاف الجندي، أن هيئة الرقابة الإدارية استطاعت أن تعظم دورها بفضل الاختصاصات التي منحها لها القانون في حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها، مشيرا إلى أن الهيئة كان لها دور كبير في ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية، وزراعة الأعضاء البشرية، والتعامل بالنقد الأجنبي، والعديد من القضايا الهامة، وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشهد بتميزها العديد من المؤسسات الدولية.

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