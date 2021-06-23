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انتقال مدير أمن الجيزة إلى موقع حريق مجلس الدولة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع الحريق الذي إندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، وعددا من القيادات الأمنية بالمديرية، كما انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة. لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق بالطابق الأرضي، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.

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