رئيس "محلية النواب": ملف القمامة على جدول أعمال الرئاسة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المًقدمة من النواب بشأن الخدمات المختلفة في دوائرهم.



من حانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التى ستقوم بنقل القمامة من خلال مزايدات سيتم طرحها ربطها مع جهاز المشروعات الصغيرة.



وأشار "السجيني" خلال اجتماع اللجنة، إلى أن ملف القمامة موضوع على جدول اعمال الرئاسة والرئيس شخصيا يقوم بمتابعته، مؤكدًا ان المسألة ستستغرق وقت.





و أضاف " السجينى " ردًا على طلب احاطة للنائبين مجدى ملك ورياض عبد الستار حول تراكم القمامة بمحافظة المنيا:" تعريفة جمع القمامة من المواطنين ستتراوح بين 2 الى 40 جنيه، يعنى أغنى واحد فى مصر هيدفع 40 جنيه، ويتم حوكمة المنظومة بالكامل من خلال فتح سوق حر يحدث فيه منافسة بين الشركات التى ستدخل هذا المجال لتحقيق الاستمرارية ".



وتابع قائلًا: مصر بها 3 قطاعات فقط تقوم بجمع القمامة وهى هيئة النظافة بالقاهرة، وهيئة نظافة الجيزة، وشركة النهضة التابعة للمقاولين العرب، وفى المحافظات يتم الامر بشكل ارتجالى على مستوى الوحدات المحلية.



وأكد رئيس محلية النواب، أن وزارة البيئة هى العقل الفنى الداعم والمنظم للأمر، وليست هى المنفذ الذى سيكون وزارة التنمية الملحية من خلال المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تم بها التعاقد مع شركات فى منطقتين فقط حتى الان.



وطالب النائب مجدى ملك بتحديد آليات جمع القمامة وإعلانها للناس حتى لا يقال أن الحكومة بـ " تلم فلوس" دون آليات أو منظومة واضحة.



واستطرد النائب رياض عبد الستار، قائلًا:" القمامة عبارة عن تلال فى مركز ملوى بالمنيا ووجودها يعنى مفيش تدوير، وأنا مش حاسس بوجود وزارة اسمها البيئة، وطريقة التخلص الوحيدة التى يقوم بها موظفى الوحدات الملحية هى إشعال النار ليلًا فى القمامة ".

