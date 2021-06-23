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الحماية المدنية تدفع بـ 15 سيارة إطفاء لإخماد حريق مبنى مجلس الدولة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عززت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ 9 سيارات إطفاء، لإخماد حريق إندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة، ليبلغ عدد السيارات المستخدمة في عمليات السيطرة 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.

وكشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن الحريق
إلتهم محتويات الطابق الأرضي والأول، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.

كما انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية
لقطاع أمن الجيزة وعددا من القيادات الأمنية بالمديرية، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق بالطابق الأرضي، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.

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