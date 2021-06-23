وزير الطيران: خطط التطوير داخل المطارات مستمرة رغم جائحة كورونا

شدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على أن جميع المشروعات بالمطارات المصرية مستمرة رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير تتم بمطار سفنكس رغم عدم وجود إيرادات للمطار، موضحًا أن شركاتنا القابضة للمطارات تقف على أرض صلبة.



وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى عقب جولة بمطار القاهرة الدولي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، إن خطة الوزارة في التطوير تسير بخطوات ثابتة، ويتم مراجعتها أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات، وقال إن هناك تسهيلات كبيرة لكل شركات الطيران، ومطار القاهرة شهد خلال الفترة الأخيرة انضمام شركة طيران "إير كندا".



وتابع الوزير أن تعديل اتفاقيات النقل الجوى بين الدول يتم بموافقة الطرفين، وتسعى الوزارة دائمًا لتحقيق المصلحة الوطنية في الاتفاقيات