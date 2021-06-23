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وزير الطيران: تثبيت سعر تذاكر الرحلات الداخلية بعد تخفيضها 50%

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أنه تم تثبت سعر تذكرة الطيران على رحلات مصر للطيران الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بتخفض يصل لنحو 50% عن ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، في مطار القاهرة، أن أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، وصلت الفترة الماضية إلى 150‪0 لسعر التذكرة ضمن مبادرة شتى في مصر، فتم الاتفاق على تثبيت السعر عند 1500جنيه 

وقال وزير الطيران، إن مبادرة شتى في مصر استطاعت أن تحفز السياحية الداخلية إلى المدن المصرية السياحية، وذلك في ضوء التخفيضات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لتشجيع السياحة والسفر أيضا، عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات المواطنين.

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