النيران تفحم مبنى أرشيف مجلس الدولة.. و15 سيارة إطفاء للسيطرة

مازال قوات الدفاع المدني بالجيزة تحاول السيطرة على حريق التهم البدروم والطابقي الأرضي والأول مرتفع، داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.





معاينة القوات بينت أن المبنى المندلع داخله النيران على مساحة 500 مترًا، إضافة إلى ردود جانبية مساحتها 500 متر أيضا، والتهمت النيران محتويات المبنى بالكامل.





وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



