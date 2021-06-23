رئيس البورصة يكشف دلالات حضور رئيس الوزراء جلسة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (فيديو)

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات جلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة له دلالة شديدة على اهتمام الدولة بهذه الشركات لدورها الكبير في ريادة الأعمال وزيادة تنافسية أي اقتصاد.



وأضاف "فريد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك اهتمام من الدولة بالشق التمويلي الخاص بهذه الشركات للحصول على التمويل الذي يساعدها على زيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن إعلان الهيكلة الشاملة لسوق هذه الشركات يعكس اهتمام الدولة البالغ بتطوير العمل بها.



وأشار إلى أن تعديل منهجية قيد الشركات في البورصة من أبرز ملامح إعادة الهيكلة الجديدة وذلك من خلال تعاقد هذه الشركات مع شركات رعاية والتي تتولى تعريفها بقواعد القيد وكيفية زيادة رؤوس أموالها، موضحًا أن تشين مؤشر تميز بالبورصة يبزر نجاحات هذه الشركات النامية.

