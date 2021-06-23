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عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أصبح من الصعب تواجد مصطفى محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي التركي، في قائمة المنتخب المصري الأوليمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو، المقرر لها شهر يوليو المقبل.

وأوضح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، أن مصطفى محمد لن يشارك في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الأولمبي، مشيرا إلى أن مهاجم الزمالك المعار، لن يدخل في أزمة مع إدارة جلاتا سراي من أجل المشاركة في الأولمبياد.

وأكد أن مصطفى محمد، يرغب في المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، إلا أن جلاتا سراي هو صاحب القرار في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه ربما يحدث تغييرات خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير إدارة النادي.

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مصطفي محمد المشاركة في أولمبياد طوكيو الزمالك

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