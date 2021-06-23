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موعد مباراة إنجلترا المقبلة بدور الـ16 في كاس أمم أوروبا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:01 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
أحمد عصام
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نجح منتخب إنجلترا في تحقيق الفوز بالأمس على حساب نظيره التشيك، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأنهى المنتخب الإنجليزي هذه المجموعة وهو في المركز الأول برصيد 7 نقاط، حيث حقق فوزين على حساب منتخبي كرواتيا والتشيك وتعادل مع منتخب اسكتلندا سلبيا.

وسيلتقي منتخب إنجلترا مع وصيف المجموعة السادسة في دور الثمن نهائى، يوم 29 يونيو المقبل، حيث تضم تلك المجموعة كل من منتخبات "البرتغال - فرنسا - ألمانيا - المجر".

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