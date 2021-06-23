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في حادث سير.. إصابة 12 من العاملين بمديرية الصحة بالبحر الأحمر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
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أصيب 12 من العاملين في مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة رأس شقير بطريق (الغردقة - رأس غارب)، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وتلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة رأس شقير بطريق (الغردقة - رأس غارب)، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص جميعهم من العاملين في مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، حيث تبين أن جميع الإصابات خفيفة ولا توجد حالات خطرة.

من جانبه تابع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالات المصابين وأمر بنقلهم مباشرة إلى مستشفى الغردقة العام، حيث تم مراعاتهم طبيا وإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم التأكد من أن جميع الإصابات خفيفة.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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