Advertisements

محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، وسيد قاسم عضو مجلس النواب بالمحافظة، وذلك في إطار سعي المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتخفيض أسعار ورش الحرفيين، حيث تمت مناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه نقل الورش إلى منطقة الحرفيين بالمدينة، وشكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة لتلك الورش.

ومن جانبه وجه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمجهوداته علي أرض المحافظة، والسعي دائما لتذليل كافة العقبات التي تواجه الموطنين، مؤكدًا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ستبذل قصاري جهدها لحل مشكلة ورش الحرفيين، والعمل على تخفيض أسعارها للتخفيف على الموطنين.

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسعى إلى نقل جميع الورش بمختلف الشوارع السكنية بالغردقة إلى منطقة الحرفيين في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تكوين مجتمع خدمي متكامل والقضاء على الضوضاء والتلوث بالمدينة.

وعقب اللقاء قام المحافظ وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتفقد منطقة الحرفيين بالمدينة، حيث أشاد وكيل اللجنة بجهود إنشاء المحلات والورش بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى حل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الموطنين وأصحاب الورش بالغردقة حتي يتم نقل جميع الورش بالمدينة إلى منطقة الحرفيين في القريب العاجل.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه؛ وتضمنت عدد 16 كافتيريا مخصص بكل كافيتريا جزء خاص بالعائلات.

كما يوجد 16 محلا تجاريا «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الأحمر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

أخبار تهمك

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

المعاينة: النيران فحمت طابقي مجلس الدولة الأرضي والأول

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

"نيولوك" جديد لمحمد صلاح قبل انطلاق الموسم القادم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ 37 دقيقة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

06:00 م

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

05:22 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى