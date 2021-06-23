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وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عددًا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات بـ "تعبان دينج" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية،و"بيتر مارسيلليو ناصر" وزير الكهرباء والسدود، وذلك في ثالث أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي أن هذه الجلسات تأتى في إطار التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا أنه تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حاليًا في 7 ولايات، والتي تهدف للإرتقاء بالمستوى المعيشي لأشقائنا في جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الإستقرار للأهالي، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتي تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق، وازالة الحشائش من المجاري النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وإستعرض "عبد العاطى" مع "تعبان دنج" تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرًا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الأثيوبي.

وافتتح وزير الري المصري محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان والقنصل أحمد البكري ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وبعثة الري المصري بجنوب السودان وسلطان منطقة "جبل ليمون "، وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لإستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة، وقد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالى المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان
وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بجنوب السودان

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الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري مفاوضات سد النهضة مصر وجنوب السودان دكتور محمد عبد العاطي السيل السد الاثيوبي إثيوبيا

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