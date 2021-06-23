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نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" ولقاء كوميدي ساخر مع أبلة فاهيتا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت النجمة اللبنانية نيكول في إحياء احتفالية صيفية بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المدعويين ممن تفاعلوا بقوة مع أغانيها المميزة طوال تواجدها علي خشبة المسرح. 


وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول سابا وأبلة فاهيتا اشاعت المزيد من آجواء البهجة والإثارة حيث قامت فاهيتا باستغلال نيكول لعمل إعلانات غنائية كوميدية عن الشقق والشاليهات لجذب العملاء من خلال الاغاني الشهيرة القديمة  مع تغيير بعض الكلمات لتتماشي مع كل حالة تروج لها وحصدت خلالها نيكول عاصفة من التصفيق وصيحات الإعجاب. 


ظهرت نيكول باطلالة ذهبية مثيرة وعلقت فاهيتا قائلة : " دخلت الفستان ازاي دي  .. دي ام والنبي وشكل واحدة خلفت ".

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