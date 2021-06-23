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محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات السيطرة علي حريق اندلع داخل أحدي الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا علي السلامة العامة.

وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو ٦ سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع اي إصابات.

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة
محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق مبني أرشيف مجلس الدولة

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