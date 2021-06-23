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موسيماني يدرس نقاط القوة والضعف للترجي في محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي جرى مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة التي استمرت 30 دقيقة على تأكيد قوة فريق الترجي التونسي، وصعوبة المباراة المقبلة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

واستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي قبل مواجهة السبت المقبل. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في مدينة رادس، ويسعى لحسم التأهل في مباراة الإياب لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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