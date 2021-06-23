تعرف على مواعيد وتكاليف تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تقبل تظلمات الشهادة الإعدادية، من السبت المقبل 26 يونيو 2021، ولمدة خمسة عشر يوما متصلة، بما فيها الجمعة والسبت.

ويتم ذلك بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب لأول مرة؛ نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا ولمنع التجمعات والتزاحم حفاظا على أولياء أمور الطلاب.





قيمة رسوم التظلم

وأعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها، يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام إيصال بها، على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها اسم وعدد المواد التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بالتنسيق بين التوجيه المالي بالمديرية والإدارات التعليمية ولجنة النظام والمراقبة.





أول أيام قبول التظلمات