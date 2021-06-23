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وكيل "صحة الشرقية" يناقش التجهيز لحملة شلل الأطفال القادمة مع مديري الإدارات الصحية
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:19 م
سمر السيد
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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الوقائي ومراقب أول الإدارة الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة القادمة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بفناء ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، والأستاذ حسام الدين مصطفي المشرف المركزي من وزارة الصحة علي حملة شلل الأطفال بالمحافظة.
وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال الفترة القادمة، وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة، ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود على خطة العمل، وأن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.
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