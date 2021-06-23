وكيل "صحة الشرقية" يناقش التجهيز لحملة شلل الأطفال القادمة مع مديري الإدارات الصحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الوقائي ومراقب أول الإدارة الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة القادمة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بفناء ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، والأستاذ حسام الدين مصطفي المشرف المركزي من وزارة الصحة علي حملة شلل الأطفال بالمحافظة.



