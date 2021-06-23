الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن السماح بإمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وأضافت الصحة، أن القرار جاء طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت الوزارة، أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 16.88 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركز في مختلف مناطق المملكة.